ЦСКА подрисал контракт с французским баскетболистом

Баскетболист Ливио Жан‑Шарль подписал новый контракт с ЦСКА, сообщает пресс‑служба московского клуба.
Соглашение с 32‑летним французским центровым рассчитано на два года.
Жан‑Шарль выступает за ЦСКА с 2022 года, он провел за команду 202 матча и четыре сезона, став трехкратным чемпионом Единой лиги ВТБ и двукратным обладателем Суперкубка. Его средняя статистика по прошлому сезону равна 12 очкам, 4,9 подбора и 1,7 передачи за игру.
Также стало известно, что баскетбольный клуб «Автодор» заключил контракт с 22‑летним форвардом сборной Белоруссии Даниилом Коско. Соглашение рассчитано на сезон‑2026/27. С 2021 по 2024 он представлял «Минск» в Единой лиге ВТБ, а потом находился в системе «Локомотива‑Кубани».
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