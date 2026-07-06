Би Джей Джонсон вернулся в «Бетсити Парму»

Джонсон присоединился к «Бетсити Парме».

«Бетсити Парма» объявила о подписании 1-летнего соглашения с форвардом Би Джей Джонсоном (30 лет, 201 см).

Джонсон возвращается в команду, за которую он выступал в сезоне-2023/24. Тогда американец вошел в Топ-5 бомбардиров Единой лиги ВТБ с 18,5 очками в среднем.

После этого последовали переход в «Локомотив-Кубань», травма плеча и расторжение контракта. В ноябре 2025-го форвард подписал новое соглашение с краснодарцами и провел 17 матчей, набирая 8,5 очка и 2,8 подбора за 18,6 минуты в среднем (38% двухочковых, 34% трехочковых). В марте 2026-го стороны договорились о прекращении соглашения.