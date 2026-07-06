«Уралмаш» подпишет самого результативного игрока чемпионата Германии — источник
Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» достиг договорённости о заключении контракта с защитником Крисом Клемонсом. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».
28-летний американец в прошлом сезоне выступал за «Ольденбург» и стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, набирая 18,5 очка, делая 2,9 подбора и 4,2 передачи при 41,8% реализации трёхочковых.
175-сантиметровый защитник не был выбран на драфте НБА 2019 года, но затем подписал контракт с «Хьюстоном», который отчислил Клемонса после 33 матчей и полученного им в 2020 году разрыва ахилла. Защитник так и не смог вернуться в НБА. Его дальнейшая карьера прошла в G-лиге, Китае и Франции.
«ФИФА использует регламент для большей убедительности, но решение лишено прозрачности и обоснования». Экс-судья Дэвис о приостановке дисквалификации Балогуна
Медведев об игроках «Зенита» в сборной Бразилии: «Дуглас Сантос был одним из трех лучших. Луису Энрике Анчелотти не дал проявить себя»
Португалия – Испания. Онлайн-трансляция начнется в 22:00