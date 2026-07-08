Россияне выиграли все матчи в третий день юниорской Лиги наций

Мужская и женская сборные России среди игроков не старше 21 года выиграли по три матча в третий день Лиги наций Международной федерации баскетбола (FIBA). Соревнования проходят в китайском Таншане.

Баскетболисты победили команды Монголии (21:20), Катара (21:13) и Казахстана (22:17). Россиянки обыграли сборные Китая (16:13), Казахстана (20:9) и Монголии (21:6).

В конференции выступают сборные России, Монголии, Катара, Китая и Казахстана. Турнир продлится до 12 июля, его победитель определится по сумме очков за все игровые дни.

Победитель каждой из 18 конференций получит право выступить на Кубке мира среди игроков не старше 23 лет, который состоится в сентябре в Китае. В случае победы сборной России ее участие в турнире не гарантируется, Международная федерация баскетбола примет решение по этому вопросу позднее.

В апреле FIBA сняла ограничения с российских и белорусских молодежных сборных 3х3 среди игроков не старше 21 года. Сборная России проводит первый турнир после отстранения. Команда выступает под флагом страны.