«Мемфис» предложил Квинтену Посту контракт на три года

«Мемфис» сделал предложение ограниченно свободному агенту «Голден Стэйт» Квинтену Посту.

© Sports.ru

По информации инсайдера Шэмса Чарании, 26-летний центровой подписал с «Мемфисом» предварительный контракт на три года и 30 миллионов долларов.

Теперь у «Уорриорз» есть три дня для того, чтобы повторить условия контракта и сохранить игрока в составе. В противном случае Пост станет игроком «Гриззлис».

В прошлом сезоне центровой сыграл 67 матчей, набирая в среднем 7,7 очка, 4,0 подбора и 1,4 передачи за 17,3 минуты на паркете.