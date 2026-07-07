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Тарик Биберович подпишет с «Далласом» двухлетний контракт на 6 млн долларов

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Стали известны условия контракта, который Тарик Биберович может подписать с «Далласом».

Тарик Биберович подпишет с «Далласом» двухлетний контракт на 6 млн долларов
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По данным инсайдера Марка Стейна, после приобретения драфт-прав на игрока у «Мемфиса» «Мэверикс» намерены предложить форварду двухлетнее соглашение на 6 миллионов долларов с опцией команды на второй сезон.

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Также сообщается, что «Фенербахче» получит 2 миллиона долларов компенсации за выкуп контракта баскетболиста. Согласно правилам НБА, «Даллас» сможет оплатить лишь 900 тысяч долларов, а оставшиеся средства будут покрыты за счет контракта самого игрока.

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