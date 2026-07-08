Американский баскетболист покинул УНИКС

Американский баскетболист Тайрон Брюэр ушел из УНИКСа, сообщает пресс‑служба казанского клуба.
Брюэр стал игроком УНИКСа в январе. За команду он провел 17 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем за игру набирал 11,4 очка, совершал 2,6 подбора и 1,1 перехвата, а также отдавал одну передачу. Брюэр — победитель конкурса по броскам сверху в рамках Матча всех звезд.
— Благодарим Тая за вклад в победы команды и желаем всего хорошего в дальнейшем, — говорится в сообщении.
УНИКС по итогам сезона‑2025/26 стал серебряным призером Единой лиги.
Андрей Канчельскис: «Как можно критиковать Роналду? Наша молодежь должна равняться на него и Месси. Форварды РПЛ забивают 8 голов за чемпионат – у Лео столько на одном ЧМ»
Генич прокомментирует матч Испании и Бельгии в 1/4 финала ЧМ. Неценко – игру Франции и Марокко, Минин – встречу Норвегии и Англии, Нагучев – Аргентины и Швейцарии
У Месси больше всех голов на одном ЧМ среди игроков 30+ – 8. Аргентинец побил свой же рекорд 2022 года – 7 мячей