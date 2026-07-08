Американский баскетболист покинул УНИКС

Американский баскетболист Тайрон Брюэр ушел из УНИКСа, сообщает пресс‑служба казанского клуба.

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Брюэр стал игроком УНИКСа в январе. За команду он провел 17 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем за игру набирал 11,4 очка, совершал 2,6 подбора и 1,1 перехвата, а также отдавал одну передачу. Брюэр — победитель конкурса по броскам сверху в рамках Матча всех звезд.

— Благодарим Тая за вклад в победы команды и желаем всего хорошего в дальнейшем, — говорится в сообщении.

УНИКС по итогам сезона‑2025/26 стал серебряным призером Единой лиги.