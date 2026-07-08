Президент РФБ хотел бы увидеть Демина и Голдина в России в августе

Кириленко хотел бы увидеть баскетболистов Демина и Голдина в России в августе
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко хотел бы, чтобы россияне, выступающие в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), приехали в августе в Россию. Об этом он рассказал ТАСС.
Егор Демин ("Бруклин"), Владислав Голдин ("Майами") и Виктор Лахин ("Сакраменто") в настоящее время проводят матчи за свои клубы в Летней лиге НБА.
"Ребята правильно сделали, что играют предсезонные игры. Понятно, что Владу и Вите они просто необходимы, чтобы получить контракты. Видно, что ребята чувствуют себя комфортно и хотят играть, - сказал Кириленко. - Очень хочется, чтобы кто-то из них нашел время и посетил наш всероссийский фестиваль "Минибаскет" в августе. Командные тренировки начнутся в конце сентября, поэтому свободное время должно быть. Нам обязательно надо показывать детям, что работа приносит свои результаты".
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