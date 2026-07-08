Президент РФБ хотел бы увидеть Демина и Голдина в России в августе

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко хотел бы, чтобы россияне, выступающие в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), приехали в августе в Россию. Об этом он рассказал ТАСС.

Егор Демин ("Бруклин"), Владислав Голдин ("Майами") и Виктор Лахин ("Сакраменто") в настоящее время проводят матчи за свои клубы в Летней лиге НБА.