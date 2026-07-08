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Мозгов – о не допуске россиянин к международным стартам: загубили поколение спортсменов

Чемпионат.com

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов прокомментировал возвращение моложёной сборной 3х3 на международную арену под национальным флагом.

Чемпион НБА высказался о недопуске россиянин к международным стартам
© Чемпионат

«Естественно, непонятно, для чего изначально это надо было придумывать, чтобы потом отменять. Кому это сделало пользу в мировом сообществе спорта? Просто загубили одно поколение российских спортсменов, забрали у них шанс проявить себя на международной арене, не обосновывая это практически ничем. Сейчас всё это вернулось, и как будто ничего не было. Мне интересно знать, как это устроено», — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.
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