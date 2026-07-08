Корстин рассказала, как удалось сохранить «Самару» в Единой лиге ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «Матч ТВ» рассказала, как удалось сохранить «Самару» в лиге.

© БК «Самара»

В апреле «Самара» не смогла предоставить заявку для участия в новом сезоне Лиги ВТБ, из‑за чего встал вопрос о сохранении клубом места в соревнованиях.

— Когда настало полное понимание того, что «Астана» и владивостокское «Динамо» станут участниками лиги? Были какие‑то сомнения?

— Мы были с ними на связи целый год. Клубы твердо заявили о намерении участвовать в чемпионате начиная с сезона‑2026/27, озвучили все свои планы. Мы обсуждали с ними их готовность и подсказывали, в каких моментах нужно доработать, чтобы заявки соответствовали всем требованиям регламента.

Под конец сезона мы получили от «Астаны» и «Динамо» заявки и увидели, что они готовы к вступлению в Единую лигу ВТБ. Наша инспекция — Сергей Валентинович [Кущенко] и сотрудники отделов лиги — ездила и в Астану, и во Владивосток. Мы смотрели готовность арен, много общались с руководителями клубов и пришли к выводу, что они достойны вступления в лигу, на заседании совета они были приняты.

Лиге всегда интересно, если география турнира расширяется. К тому же были вопросы по «Самаре» и «Пари Нижнему Новгороду»: до последнего мы не знали, смогут ли они участвовать в новом сезоне. С «Самарой» нам удалось решить вопрос положительно.

— Можно сказать, произошло чудо?

— Да, можно и так сказать: в нужный момент губернатор принял решение о поддержке профессиональной мужской команды баскетбольного клуба, и поэтому все изменилось в положительную сторону. А нижегородский губернатор принял другое решение: там выбрали стратегическое направление по развитию детско‑юношеского и массового спорта.

Вот почему мы и говорим о том, что клубам важно иметь взаимопонимание с областными министерствами спорта, с губернаторами. А второе — надо постепенно уходить от бюджетного финансирования, когда на 80–90% клуб финансируется из областного или краевого бюджета. Потому что если губернатор говорит об изменении стратегии развития спорта и необходимости убрать финансирование профессиональной команды, то, конечно, с 10% финансирования клуб далеко не уедет. И, если бы у клуба на 80% финансирование приходило от коммерческих спонсоров, а на 20% от государственных, картина была бы совершенно иная и команда осталась бы в лиге. Но это со стороны легко рассуждать, на деле найти спонсора не так‑то просто, — сказала Корстин «Матч ТВ».