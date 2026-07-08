Новый сезон Единой лиги ВТБ станет годом памяти Сергея Иванова

Уход из жизни почетного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова стал огромной потерей для организации, предстоящий сезон будет объявлен сезоном памяти Иванова, заявила в интервью «Матч ТВ» генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин.

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Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов ушел из жизни 26 июня на 74 году.

— Для нас уход Сергея Борисовича из жизни — колоссальная потеря. Человеческая потеря в первую очередь. Знакомы мы были очень долго — более двадцати лет. Я знала его еще со времен моего выступления за сборную России. Нашу женскую сборную он всегда отмечал, награждал, поздравлял, ставил в пример. Затем наше общение продолжилось уже по работе в Единой лиге ВТБ. Было много интересных рабочих встреч и поездок.

Сергей Борисович стал прекрасным наставником, направлял и корректировал нашу работу в Единой лиге. Я не представляю сейчас баскетбольные матчи без него. Несмотря на напряженный график, он всегда находил время для баскетбола. Всегда общались с ним на матчах.

Руководитель он был прекрасный. Четкий, дипломатичный, честный. Очень достойный. Я бы сказала, что это великий человек. Всегда относилась к нему с огромным уважением и прислушивалась к его мнению. Знаете, вот сейчас, через какое‑то время я совершенно четко понимаю: все, что он говорил — это очень важные и правильные вещи, и именно это и нужно делать.

— Предстоящий сезон будет годом памяти Иванова?

— Да, следующий сезон будет объявлен сезоном памяти Сергея Борисовича Иванова. На данный момент обдумываем, как правильно это сделать, — сказала Корстин «Матч ТВ».