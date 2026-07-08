В Евролиге ответили на вопрос о возможном возвращении российских клубов
В пресс-службе Евролиги прокомментировали решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
«Пока ещё очень рано оценивать влияние решения МОК на баскетбольные соревнования Евролиги, поскольку вопрос о возможности участия команд Российской Федерации снова как в Евролиге, так и в Кубке Европы должен быть решён Советом директоров Euroleague Commercial Assets. Будем держать в курсе, если наши акционеры примут какое-либо решение, которое повлияет на участие российских клубов в наших соревнованиях», — приводит слова пресс-службы Евролиги РИА Новости.
Ранее МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России, действовавшее с 12 октября 2023 года. Кроме того, организация публично рекомендовала международным спортивным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов.
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