Названы главные претенденты на Леброна Джеймса

Инсайдер назвал трёх главных претендентов на Леброна Джеймса
Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит» и «Филадельфия Сиксерс» являются наиболее вероятными кандидатами на подписание контракта со звёздным американским форвардом Леброном Джеймсом. Об этом Чарания рассказал в своём материале на портале ESPN.
Напомним, 41-летний Джеймс решил не продлевать соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс», где провёл последние восемь сезонов. Чарания отмечает, что последние недели звёздный форвард посвящал семейному времяпрепровождению и гольфу.
Ранее «Майами Хит» заполучили звёздного греческого форварда Янниса Адетокунбо в результате обмена с «Милуоки Бакс».
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