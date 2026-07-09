«Парма» объявила об уходе защитника

Американский защитник Брендан Адамс покинул пермскую «Бетсити Парму». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Благодарим Брендана за самоотдачу, яркую игру, важные броски, эмоции на площадке и вклад в успехи команды. Желаем удачи и новых побед в дальнейшей карьере!» — говорится в официальном заявлении клуба.

Адамс присоединился к «Парме» перед началом сезона-2025/2026. В 34 матчах Единой лиги ВТБ (29 — в старте) он проводил на площадке в среднем 33,5 минуты, набирая 15,1 очка, 2,8 подбора и 5,8 передачи.

Ранее сообщалось, что Адамс вёл активные переговоры с УНИКСом и был близок к переходу в казанскую команду.