Инсайдер: вся информация по Леброну Джеймсу основана на ощущениях

Инсайдер: вся информация по Леброну основана на ощущениях. Только его агент знает правду
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился мыслями о ситуации вокруг звёздного форварда Леброна Джеймса, который стал свободным агентом после ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс». По словам Уиндхорста, все слухи о будущем американского баскетболиста строятся исключительно на догадках.
«Заранее извиняюсь, но мне было бы очень странно увидеть Леброна в «Филадельфии». Но это просто не те ощущения. Правильным кажется переход в «Кливленд» или «Майами». Но всё дело в ощущениях, не более того. Он ничего не говорил публично или кому-то в лиге. Все, с кем я общался, руководствуются исключительно ощущениями. Только его агент Рич Пол точно знает правду, что Джеймс сделает. Но он играет в игры» — приводит слова Уиндхорста.
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