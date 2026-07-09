Адетокунбо прокомментировал свой уход из «Милуоки Бакс»

Бывший форвард «Милуоки Бакс», а ныне игрок «Майами Хит» Яннис Адетокунбо признался, что сомневался в переходе, несмотря на желание рискнуть. Греческий баскетболист провёл в «Милуоки» 13 сезонов и опасался, что не найдёт такого же тёплого приёма в другом клубе.

«Трава в другом месте не всегда зеленее. Здесь меня любят, уважают. Мне позволяют быть самим собой. Боюсь, что не найду другого такого места. Но при этом меня пугала возможность, что в 37-38 лет я скажу себе: «Почему? Почему ты не пошёл на этот риск?» — приводит слова Адетокунбо FOX Sports.

В минувшем регулярном сезоне-2025/2026 НБА греческий баскетболист принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи. «Милуоки» завершил сезон с результатом 32-50 и впервые за последние 10 лет не сумел выйти в плей-офф НБА.