«Арис» подтвердил подписание американского защитника

«Арис» подтвердил подписание защитника Мэтта Моргана
После расставания с «Виртусом» 28-летний американский защитник Мэтт Морган подписал контракт с греческим «Арисом».
Игрок поможет клубу в чемпионате Греции и Еврокубке, где главными соперниками на групповом этапе станут «Хапоэль Иерусалим», «Ле-Ман» и «Цедевита Олимпия».
Морган набирал 13,5 очка, 1,6 подбора и 2,2 передачи за 19,9 минуты в среднем в прошедшем розыгрыше Евролиги.
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