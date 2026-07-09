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«Арис» подтвердил подписание защитника Мэтта Моргана

Sports.ru

После расставания с «Виртусом» 28-летний американский защитник Мэтт Морган подписал контракт с греческим «Арисом».

«Арис» подтвердил подписание американского защитника
© Global Look Press

Игрок поможет клубу в чемпионате Греции и Еврокубке, где главными соперниками на групповом этапе станут «Хапоэль Иерусалим», «Ле-Ман» и «Цедевита Олимпия».

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Морган набирал 13,5 очка, 1,6 подбора и 2,2 передачи за 19,9 минуты в среднем в прошедшем розыгрыше Евролиги.

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