Президент ПБК ЦСКА: не стоит оценивать позитивный сигнал от МОК

Андрей Ватутин: «МОК послал позитивный сигнал, но переоценивать его не стоит»
Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал перспективы возвращения российских клубов на международную арену после решения исполкома МОК временно отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России.
«Безусловно, МОК послал всем позитивный сигнал. Всегда говорил, что возвращение России в общемировую картину однажды произойдет, и в первую очередь будут возвращаться культура и спорт. При этом важно обойтись без переоценки этой истории, ведь МОК выпустил свое сообщение исключительно в виде рекомендации. Каждая федерация или спортивная организация будет решать этот вопрос в меру собственных лоббистских возможностей, и успешные кейсы есть – у гимнастики, плавания, фехтования, волейбола, некоторых других. С футболом и баскетболом этот процесс не будет таким быстрым. Евролига – отдельное, частное соревнование. У нее есть свои рекомендации от Еврокомиссии, Евросоюза, правительств европейских стран в отношении российских команд. В настоящее время существует множество других, технических сложностей – с получением виз, отсутствием прямого авиасообщения и т.д. К тому же понадобится кратное увеличение бюджета. Выступать на нейтральных аренах мы считаем несправедливым по отношению к нашим болельщикам, которые ждут матчей ЦСКА с топовыми европейскими соперниками в Москве. Плюс, у нас перед глазами пример тель-авивского «Хапоэля», который, по сути, поселил команду в Софии. Домашние матчи за рубежом, условно говоря, в Белграде или Дубае, для нас будут изматывающими, ведь помимо европейских выездов, нельзя забывать о выступлении в Единой лиге ВТБ. Все это потребует огромных физических и финансовых затрат, и на сегодня представляется невозможным. Много общаюсь с европейскими коллегами, журналистами, простыми болельщиками – все говорят, что хотят возвращения российских команд. Да и в России никто не возражал бы. Но пока впереди слишком много препятствий», – заявил Ватутин в интервью Meridian Sport.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Спортс: главные новости
Азар о Ямале: «Он напоминает мне меня в начале карьеры, от меня тоже многого ждали. Если он будет получать удовольствие от игры, его ждет великолепный ЧМ»
Батраков о ЧМ-2026: «Аргентина – чемпион, надеюсь. От Месси ждал намного меньшего, но на то он и Месси»
Сборная Норвегии сменила отель в Майами перед матчем с Англией. Команда была недовольна шумом и организационными проблемами
Главное сейчас