«Меня просто выставили». Джейлен Браун — об обмене из «Бостона»

Звёздный новичок «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун впервые прокомментировал свой обмен из «Бостон Селтикс». Форвард с иронией и улыбкой отреагировал на вопрос о причинах своего ухода из команды, заявив, что в современном баскетболе нет места преданности.

«Меня обменяли. В «Филадельфию». Почему? Хороший вопрос, думаю, многие им задаются. Это безумный бизнес, чувак… лучше не становись баскетболистом. Там нет никакой преданности. Меня выставили. Они меня просто выставили», — приводит слова Брауна Hater Report в социальной сети Х.

29-летний Джейлен Браун выступал за «Бостон Селтикс» с 2016 года. С клубом он стал чемпионом НБА в сезоне-2023/2024 и был признан MVP финала. Браун пять раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА (2021, 2023—2026).