Экс-игрок «Жальгириса» близок к переходу из «Барселоны» в «Милан»

По данным SDNA, «Барселону» покинет бывший центровой «Жальгириса» Мозес Райт, который ранее взял на себя обязательства перед испанской командой.

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В контракте американского бигмена был пункт об отступных в размере 900 000 евро – ожидается, что эта сумма будет выплачена «Миланом».

Райт пополнит усиленный состав итальянского клуба, к которому недавно присоединились Девон Холл и Дариус Томпсон, а также бывший партнер Райта по «Олимпиакосу» Алек Питерс.

27-летний баскетболист провел прорывной год в Каунасе, являясь основным центровым и набирая в среднем 13,2 очка и 6,5 подбора за 23 минуты в 42 матчах Евролиги.