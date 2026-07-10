Российские баскетболисты выиграли все матчи в 4-й день юниорской Лиги наций

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 среди игроков не старше 21 года выиграла три матча в четвертый день юниорской Лиги наций Международной федерации баскетбола (FIBA). Соревнования проходят в китайском Таншане.

В пятницу россияне обыграли команды Монголии (15:7), Казахстана (18:14) и Китая (21:15). Женская сборная уступила китаянкам (14:18), переиграла команду Катара (21:5) и сборную Монголии (14:12).

В конференции выступают сборные России, Монголии, Катара, Китая и Казахстана. Турнир продлится до 12 июля, его победитель определится по сумме очков за все игровые дни.

Победитель каждой из 18 конференций получит право выступить на Кубке мира среди игроков не старше 23 лет, который состоится в сентябре в Китае. В случае победы сборной России ее участие в турнире не гарантируется, Международная федерация баскетбола примет решение по этому вопросу позднее.

В апреле FIBA сняла ограничения с российских и белорусских молодежных сборных 3х3 среди игроков не старше 21 года. Сборная России проводит первый турнир после отстранения. Команда выступает под флагом страны.