14 очков Голдина помогли «Майами» разгромить «Милуоки»

В ночь с 10 на 11 июля завершился матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026, в котором «Майами Хит» разгромил «Милуоки Бакс». Матч, проходивший на арене «Томас и Мак Центр» в Парадайсе, завершился со счётом 119:86.

Центровой «Хит» Владислав Голдин провёл на паркете почти 20 минут. За это время игрок оформил следующую статистику: набрал 14 очков, сделал шесть подборов, отдал две передачи, совершил два блок-шота, не допустил ни одной потери, трижды отметился фолами. Его показатель полезности за игру составил «+12».

Больше всего очков в матче (19) набрали американские защитники «Майами» Райан Конуэлл и Джамир Янг. В составе «Бакс» наибольшей результативностью отметился защитник США Брэйден Баррис — 18 очков.