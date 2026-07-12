Сборные России по баскетболу 3x3 выиграли конференцию юниорской Лиги наций

Мужская и женская сборные России по баскетболу 3x3 среди игроков не старше 21 года стали победителями конференции "Азия-1" юниорской Лиги наций Международной федерации баскетбола (FIBA). Соревнования проходят в китайском Таншане.

В воскресенье россиянки одержали три победы, обыграв команды Китая (21:10), Казахстана (19:6) и Монголии (21:6) и заняли первое место по сумме набранных очков за все дни турнира. Мужская сборная досрочно выиграла турнир 10 июля.

В конференции выступают сборные России, Монголии, Катара, Китая и Казахстана. Турнир завершится 12 июля.

Победитель каждой из 18 конференций получит право выступить на Кубке мира среди игроков не старше 23 лет, который состоится в сентябре в Китае. Участие россиян в турнире не гарантируется, Международная федерация баскетбола (FIBA) примет решение по этому вопросу позднее.

В апреле FIBA сняла ограничения с российских и белорусских молодежных сборных 3х3 среди игроков не старше 21 года. Сборная России проводит первый турнир после отстранения. Команда выступает под флагом страны.