Известного баскетболиста застрелили прямо на турнире
Трагический инцидент произошел в Нью-Йорке во время баскетбольного турнира. В перерыве между играми был смертельно ранен 35-летний спортсмен Кайну Рочфорд, сообщает New York Post.
По данным правоохранителей, пуля попала баскетболисту в голову. Помимо него, в результате стрельбы пострадали еще два человека.
Подробности случившегося и личности нападавших пока не раскрываются. Рочфорд успел построить солидную международную карьеру, поиграв во множестве зарубежных чемпионатов.
За свою жизнь он выступал за профессиональные клубы из Нидерландов, Израиля, Франции, Швейцарии и Великобритании.
Полиция ведет расследование обстоятельств убийства.
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