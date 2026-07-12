Известного баскетболиста застрелили прямо на турнире

Трагический инцидент произошел в Нью-Йорке во время баскетбольного турнира. В перерыве между играми был смертельно ранен 35-летний спортсмен Кайну Рочфорд, сообщает New York Post.

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По данным правоохранителей, пуля попала баскетболисту в голову. Помимо него, в результате стрельбы пострадали еще два человека.

Подробности случившегося и личности нападавших пока не раскрываются. Рочфорд успел построить солидную международную карьеру, поиграв во множестве зарубежных чемпионатов.

За свою жизнь он выступал за профессиональные клубы из Нидерландов, Израиля, Франции, Швейцарии и Великобритании.

Полиция ведет расследование обстоятельств убийства.