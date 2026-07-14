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«Майами» проиграл «Кливленду» в матче Летней лиги НБА, Голдин набрал четыре очка

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«Майами» уступил «Кливленду» в матче Летней лиги НБА. Встреча в Лас‑Вегасе завершилась со счетом 73:90 (20:21, 16:26, 23:18, 14:25).

«Майами» проиграл «Кливленду» в матче Летней лиги НБА
© Матч ТВ (новости)

Российский форвард «Майами» Владислав Голдин набрал четыре очка, совершил восемь подборов и отдал две передачи. В следующем матче «Майами» сыграет против «Кливленда».

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