«Майами» проиграл «Кливленду» в матче Летней лиги НБА

«Майами» уступил «Кливленду» в матче Летней лиги НБА. Встреча в Лас‑Вегасе завершилась со счетом 73:90 (20:21, 16:26, 23:18, 14:25).
Российский форвард «Майами» Владислав Голдин набрал четыре очка, совершил восемь подборов и отдал две передачи. В следующем матче «Майами» сыграет против «Кливленда».
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