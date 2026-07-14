«Лучший игрок всех времён». Президент «Филадельфии» — о Леброне Джеймсе
Президент «Филадельфии Сиксерс» Майк Гэнси прокомментировал слухи о возможном подписании четырёхкратного чемпиона НБА американца Леброна Джеймса, заявив, что клуб хотел бы видеть его в составе, назвал 41-летнего форварда лучшим игроком в истории баскетбола.
«Леброн и его окружение хранят молчание, ходят лишь слухи о разных клубах. Но мы, очевидно, хотели бы видеть его в своей команде. Если он примет решение перейти к нам, станем ещё сильнее. Очень его уважаю. На мой взгляд, он лучший игрок всех времён», — приводит слова Гэнси издание New York Times.
Ранее в СМИ неоднократно сообщалось, что «Голден Стэйт Уорриорз» входит в число клубов, заинтересованных в подписании Леброна после его ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс». При этом сам Джеймс пока не принял окончательного решения относительно продолжения карьеры.
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