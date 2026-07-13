«Зенит» подписал контракт с американским баскетболистом

Баскетбольный клуб «Зенит» заключил соглашение с 31-летним американским баскетболистом нигерийского происхождения Айк Ирэбу. Контракт рассчитан на один год — до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Прошедший сезон Ирэбу начинал в «Валенсии», где провёл три матча и успел завоевать Суперкубок Испании. После перешел в «Варезу». В чемпионате Италии он набирал 16,5 очка и отдавал 4,9 передачи.

На международном уровне Ирэбу представляет сборную Нигерии. В её составе разыгрывающий стал серебряным призёром Афробаскета-2017, вошёл в символическую сборную турнира и принял участие в чемпионате мира 2019 года.