Четыре игрока покинули БК «Уралмаш»

Тайрэлл Нэльсон, Гарретт Нэвелс, Александр Петенев и Иван Пынько покинули баскетбольный клуб «Уралмаш», сообщает пресс‑служба екатеринбуржцев.

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Нэвелсу 33 года, он играет на позиции защитника. За «Уралмаш» американец выступал с мая 2025 года. В минувшем сезоне он принял участие в 43 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 14,7 очка, 3,1 подбора и 2,9 передачи.

31‑летний американский форвард Нэльсон выступал за команду из Екатеринбурга с 2023 года. В сезоне‑2025/26 баскетболист провел 40 игр в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 10,9 очка, 4,8 подбора и 1,5 передачи.

Петеневу 25 лет. Российский форвард присоединился к «Уралмашу» в мае 2025 года. В прошлом сезоне игрок провел 24 матча в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 1,5 очка, 1,3 подбора и 0,4 голевые передачи.

Пынько 26 лет. Российский форвард играл за уральскую команду с февраля 2025 года. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 2,8 очка, 1,4 подбора и 0,4 передачи.

«Уралмаш» в сезоне‑2025/26 занял шестое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и проиграл «Зениту» (1–3) в серии первого раунда плей‑офф.