Выяснилось, когда будет обсуждаться вопрос допуска российских баскетболистов

В ФИБА сообщили, когда будет обсуждаться вопрос допуска российских баскетболистов
В Международной федерации баскетбола (ФИБА) сообщили, когда пройдёт обсуждение вопроса допуска российских баскетбольных команд к участию в международных турнирах.
«Центральный совет ФИБА утвердил сохранение текущего статуса российских и белорусских команд для всех остальных соревнований, включая юношеский чемпионат Европы по баскетболу 2026 года, до следующего заседания исполнительного комитета, запланированного на сентябрь 2026 года», — приводит слова представителя ФИБА портал «Матч ТВ».
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Ранее центральный совет Международной федерации баскетбола (ФИБА) оставил в силе отстранение российских и белорусских команд.
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Александр Мостовой: «Норвегия сильнее России. Один Холанд чего стоит. Кто у нас его сдержит? Бразильцы и другие команды не могут удержать Эрлинга»
Джордан Пикфорд: «Месси – один из величайших в истории, но не можем говорить только о нем. У Аргентины хорошая команда. Англия обладает стойкостью, сплоченностью»
Де ла Фуэнте перед Францией: «Юлий Цезарь говорил, что не будет великих достижений без страданий. Испания готова страдать»