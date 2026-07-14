Экс-тренер «Зенита» Паскуаль возглавил БК «Дубай»
Испанский специалист Хавьер Паскуаль назначен на пост главного тренера «Дубая», сообщает пресс-служба клуба. 53-летний специалист сменил на этом посту словенца Александра Секулича и будет готовить команду ко второму сезону в Евролиге.
Ранее Паскуаль покинул «Барселону», активировав опцию по расторжению контракта, который должен был действовать до 2028 года. Под его руководством каталонский клуб вылетел из плей-ин Евролиги и дошёл до финала плей-офф национального чемпионата, где уступил «Валенсии».
В 2020–2025 годах Паскуаль возглавлял «Зенит» и выиграл с клубом Единую лигу ВТБ в сезоне-2021/2022.
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