Комиссионер НБА высказался о ходе расследования дела Леонарда

Комиссионер НБА Сильвер высказался о ходе расследования дела Кавая Леонарда
Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что расследование по делу о возможном нарушении потолка зарплат со стороны «Лос-Анджелес Клипперс» при работе с форвардом Каваем Леонардом, по его ожиданиям, будет завершено до конца лета.
«По-прежнему ожидаю, что расследование будет завершено летом. Как вы знаете, не я сам провожу это расследование, равно как и не офис лиги. Его проводит независимая юридическая фирма Wachtell Lipton. Конечно, как я уже говорил ранее, мы все заинтересованы в завершении этого дела. Надеюсь, что все будет решено этим летом, и это остается нашей целью», — приводит слова Сильвера CBS Sports.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Мажич о судейских критериях: «Никто никогда не будет доволен. Если планка борьбы будет высокой – будут жаловаться. Если низкая... Это контактный вид спорта, мы должны давать футболистам играть»
В России не будет обязательных пауз на водопой, сообщил Каманцев: «Только при соответствующих погодных условиях. На ЧМ под единое решение грамотно подверстали маркетинг»
IShowSpeed встретил папу Мбаппе. Тот сказал, что Speed быстрее Килиана