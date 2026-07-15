«Миннесота» обыграла «Лос‑Анджелес» в матче WNBA, Косу набрала девять очков

Баскетболистки «Миннесота Линкс» победили «Лос‑Анджелес Спаркс» в домашнем матче регулярного чемпионата женской НБА (WNBA).

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Встреча завершилась со счетом 96:87 (12:18, 25:21, 31:28, 28:20) в пользу «Миннесоты».

Российская баскетболистка «Линкс» Анастасия Олаири Косу набрала девять очков, сделала три подбора и одну передачу за 17 минут на паркете.

«Миннесота» одержала четвертую победу подряд и сохранила первое место в Западной конференции и в общем зачете чемпионата (19 побед/6 поражений). «Лос‑Анджелес» (10/13) находится на пятом месте Востока.