«Реал» ведет переговоры о подписании двукратного чемпиона НБА

«Реал» ведет успешные переговоры о подписании 2-кратного чемпиона НБА Дэмиана Джонса
«Реал» продвигается в переговорах о заключении контракта с центровым Дэмианом Джонсом (31 год, 211 см).
Джонс отыграл 8 сезонов в НБА (в среднем 4,9 очка, 3,1 подбора и 0,7 блок-шота за игру в 279 матчах регулярки), в его послужном списке выступления за «Лейкерс» и «Голден Стэйт». В составе «Уорриорз» американский «большой» становился чемпионом лиги в 2017 и 2018 годах.
В сезоне-2025/26 Дэмиан выступал в Китае, а этим летом присоединился к одной из команд в Пуэрто-Рико.
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