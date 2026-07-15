Баркли поставил Леброна Джеймса на 7-е место в списке величайших баскетболистов

Член Зала славы НБА Чарльз Баркли поставил звёздного американского форварда Леброна Джеймса лишь седьмым в своём списке величайших баскетболистов всех времён.

Леброн был выбран под первым номером на драфте НБА в 2003 году «Кливлендом». В 2010-м Джеймс ушёл из клуба в «Майами», где выиграл два чемпионства, а затем вернулся в «Кавальерс» и завоевал третий титул в 2016-м. С 2018 по 2026 год Леброн выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», где один раз стал чемпионом.