Демин вошел в топ-10 самых интересных второгодников НБА

Защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин занял девятое место в списке десяти самых интригующих игроков второго года в НБА, составленном журналистом ESPN Беном Голливером. По мнению аналитика, российский баскетболист, выбранный под восьмым номером на драфте 2025 года, провёл неоднозначный дебютный сезон, но летняя лига продемонстрировала его прогресс и потенциал стать ключевым игроком команды.

«В дебютном сезоне российский защитник набирал в среднем 10,3 очка и 3,3 передачи в 52 матчах за перестраивающийся «Бруклин» и часто выглядел перегруженным и не справляющимся с уровнем лиги. Дёмин компенсировал это, тяготея к своей зоне комфорта за дугой: 72% его бросков были трёхочковыми — самый высокий показатель среди новичков первого раунда драфта-2025. Дёмин выглядел гораздо увереннее и настойчивее во время Летней лиги, что позволяет предположить, что он может стать игроком, влияющим на игру «Бруклина», — написал Голливер в своём материале на портале ESPN.