Генменеджер «Шарлотт»: забавно, как люди оценивают мои решения, не зная всей ситуации
Генеральный менеджер «Шарлотт Хорнетс» Джефф Питерсон прокомментировал критику, с которой столкнулся после решения обменять лидера команды Ламело Болла в «Миннесоту Тимбервулвз».
«К счастью, не сижу в социальных сетях. Я их не читаю и вообще не слежу за ними. Хотя иногда люди присылают мне какие-то публикации, чаще всего ради шутки. Забавно, как люди, не зная всей ситуации, уверенно рассуждают о твоих решениях. Но у меня толстая кожа. Когда я принял решение обменять Ламело, понимал, что многим болельщикам это не понравится. Я понимаю и уважаю их точку зрения. Но если начать слишком сильно прислушиваться к этому, ты просто не сможешь выполнять свою работу. Это не значит, что нельзя ценить или уважать чужое мнение. Но если позволить ему слишком сильно влиять на свои решения, тебя просто парализует», — приводит слова Питерсона портал Andscape.
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