Чемпион НБА Уоллес прокомментировал сравнение Вембаньямы с Шакилом О'Нилом
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2004 года в составе «Детройт Пистонс» Рашид Уоллес высказался о сравнении звёздного центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы с легендарным баскетболистом Шакилом О'Нилом в его лучшие годы.
«Вембаньяма — хороший игрок. Он отличный игрок для сегодняшнего дня. Но разница, конечно, в весе. Шак весил как минимум на 80 фунтов больше своих соперников. Если у тебя не было другого большого ростом семь футов один дюйм или семь футов два дюйма, то давай, не смеши. Бывали моменты, когда я давал ему понять: «Большой, я собираюсь сфолить на тебе». Потому что я не хочу случайно поймать один из его локтей. Он был лучшим атлетом в мире в свои лучшие годы. У Вамба Вамбы, безусловно, лучший бросок в прыжке, чем у большого парня. Но большой парень — он пойдёт с левым хуком, правым хуком, и ты должен его остановить», — приводит слова Уоллеса dank в социальной сети Х.
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