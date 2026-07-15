УНИКС подписал контракт с 39‑летним Евгением Бабуриным

Баскетбольный клуб УНИКС объявил о подписании контракта с защитником Евгением Бабуриным.

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Соглашение с 39‑летним экс‑капитаном «Нижнего Новгорода» рассчитано на один сезон.

В завершившемся чемпионате Бабурин провел за «Нижний Новгород» 23 матча со средними статистическими показателями в 8,1 очка, 2,3 передачи и 1,5 подбора.

Бабурин является трехкратным участником Матча звезд Единой лиги ВТБ.