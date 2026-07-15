«Жальгирис» официально объявил о подписании Йонаса Валанчюнаса

Литовский «Жальгирис» официально объявил о подписании контракта с центровым Йонасом Валанчюнасом. Соглашение с 34-летним баскетболистом рассчитано на два сезона и будет действовать до окончания сезона-2027/2028, сообщает пресс-служба клуба.

«Мы очень рады, что Йонас возвращается в Литву и присоединяется к «Жальгирису». С самого первого разговора я много раз слышал от него, что он хочет вернуться на родину, играть на арене «Жальгириса», почувствовать эту невероятную атмосферу и побеждать. У нас было много переговоров, но всё это время я чувствовал его желание. Мы прекрасно знаем, кто такой Йонас Валанчюнас. Это один из лучших литовских баскетболистов, настоящий патриот, который всегда играет с огромным желанием и полной самоотдачей. Переговоры были долгими, потому что у Йонаса действовал контракт с «Денвером», в котором была прописана дата, до которой должно было определиться, останется ли он в клубе или будет обменян. В итоге всё сложилось именно так, как мы надеялись. Наше ожидание оправдалось, и теперь Йонас — игрок «Жальгириса»», — приводит слова президента «Жальгириса» Паулюса Янкунаса пресс-служба клуба.