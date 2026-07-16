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Экс-форвард «Зенита» Узинский подвёл итоги сезона-2025/2026

Чемпионат.com

Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Узинский подвёл итоги прошедшего сезона, признав, что он получился непростым, но очень полезным.

Экс-баскетболист «Зенита» подвел итоги сезона
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«Сезон получился непростым, но очень полезным. Были хорошие отрезки, были моменты, где хотелось сыграть лучше. Думаю, я стал сильнее как игрок, получил важный опыт и сделал определенные выводы. Всегда хочется приносить команде максимум пользы, поэтому есть чувство, что еще есть, над чем работать и куда расти», — сказал Узинский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Сухоруковым.
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В составе «Зенита» Узинский стал серебряным призёром Суперкубка Единой лиги ВТБ, а также завоевал Кубок Кондрашина и Белова. В Единой лиге форвард вышел на паркет в 49 матчах, набирая в среднем 2,7 очка, 1,4 подбора, 0,8 передачи и 0,5 перехвата за игру.

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