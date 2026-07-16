Экс-баскетболист «Зенита» подвел итоги сезона

Экс-форвард «Зенита» Узинский подвёл итоги сезона-2025/2026
Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Узинский подвёл итоги прошедшего сезона, признав, что он получился непростым, но очень полезным.
«Сезон получился непростым, но очень полезным. Были хорошие отрезки, были моменты, где хотелось сыграть лучше. Думаю, я стал сильнее как игрок, получил важный опыт и сделал определенные выводы. Всегда хочется приносить команде максимум пользы, поэтому есть чувство, что еще есть, над чем работать и куда расти», — сказал Узинский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Сухоруковым.
В составе «Зенита» Узинский стал серебряным призёром Суперкубка Единой лиги ВТБ, а также завоевал Кубок Кондрашина и Белова. В Единой лиге форвард вышел на паркет в 49 матчах, набирая в среднем 2,7 очка, 1,4 подбора, 0,8 передачи и 0,5 перехвата за игру.
Шнякин о своей работе на матче Англии и Аргентины: «Быстро, о футболе, с акцентом на деталях, с минимумом историй, без каламбуров. Надеюсь, вам больше понравилось, чем оттолкнуло»
Аргентинский музыкант Bizarapp прыгал рядом с Бекхэмом и скандировал «Кто не скачет, тот англичанин» с фанатами после полуфинала ЧМ
«Какие яйца у этой команды! Какой характер!» Экс-президент Аргентины Макри после победы над Англией и выхода в финал ЧМ