Экс-игрок «Зенита» обратился к болельщикам после ухода из клуба

Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Узинский обратился к болельщика после ухода из клуба. Игрок пожелал команде новых побед и стабильности и признался, что будет вспоминать Санкт-Петербург с большой теплотой.

«Хочу пожелать команде новых побед, стабильности и достижения самых высоких целей. Городу — процветания, развития и как можно больше ярких спортивных событий. А болельщикам — продолжать так же искренне поддерживать команду, потому что именно они создают ту особую атмосферу, ради которой хочется выходить на площадку. Санкт-Петербург я буду вспоминать с большой теплотой. Меня всегда встречали очень доброжелательно, я чувствовал поддержку не только на матчах, но и в повседневной жизни. Команда запомнится настоящим коллективом, где каждый был готов помочь друг другу. А болельщики — это отдельная история. Их энергия, преданность и поддержка в любой ситуации останутся в памяти надолго. За это я хочу сказать всем огромное спасибо», — сказал Узинский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Сухоруковым.