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Алексей Швед — один из кандидатов на пост капитана УНИКСа

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Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал, что одним из главных кандидатов на пост капитана казанской команды является 37-летний российский защитник Алексей Швед.

Швед претендует на пост капитана УНИКСа
© РИА Новости

— Кто станет капитаном УНИКСа после ухода из команды Дмитрия Кулагина?

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— Посмотрим, что да как будет. Швед подходит для этого. Очень достойная кандидатура. Его полюбили наши болельщики, он пользуется авторитетом в команде, харизматичный и опытный игрок. Алексею нравится в Казани. Прошлый сезон он провёл очень достойно, мы довольны его игрой. Так что рассматриваем его в качестве одного из кандидатов, — приводит слова Богачёва портал «Матч ТВ».

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