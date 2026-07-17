Швед претендует на пост капитана УНИКСа

Алексей Швед — один из кандидатов на пост капитана УНИКСа
Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал, что одним из главных кандидатов на пост капитана казанской команды является 37-летний российский защитник Алексей Швед.
— Кто станет капитаном УНИКСа после ухода из команды Дмитрия Кулагина?
— Посмотрим, что да как будет. Швед подходит для этого. Очень достойная кандидатура. Его полюбили наши болельщики, он пользуется авторитетом в команде, харизматичный и опытный игрок. Алексею нравится в Казани. Прошлый сезон он провёл очень достойно, мы довольны его игрой. Так что рассматриваем его в качестве одного из кандидатов, — приводит слова Богачёва портал «Матч ТВ».
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