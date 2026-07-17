Баскетболист Гавриков высказался о жизни в Нью-Йорке

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков в интервью Спортсу’’ поделился впечатлениями от жизни в Нью-Йорке.

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Он перешел в «Рейнджерс» в июле 2025 года из «Лос-Анджелеса».

– Ты говорил, что в Лос-Анджелесе было удобно добираться на тренировки. А как в Нью-Йорке?

– Там все чуть-чуть по-другому: город больше, арена находится прямо в сердце Манхэттена, это культовая площадка не только для хоккея и баскетбола (мы делим арену с «Никс», которые выиграли титул в этом году), но и для артистов (стендаперы мечтают там выступить), для других видов спорта – бокс, ММА.

Тренировочная база, соответственно, у нас далеко. Она находится в 40-60 минутах езды – в зависимости от движения. Ездить приходится побольше. В Лос-Анджелесе мы добирались на арену примерно 45 минут, зато тренировочная база была в 10-15 от тех районов, где все живут.

Здесь же некоторые ребята живут на самом Манхэттэне, в городе, они дольше едут на тренировки. Но после игры добираться ближе.

– Интересный выбор.

– Выбирают, скорее, образ жизни. Чтобы жить в центре, нужно, наверное, любить Нью-Йорк: там другое движение, другой ритм. У тех, кто за городом – большой дом, кусок земли, спокойствие.

– Чем Нью-Йорк отличается от Лос-Анджелеса?

– Мне кажется, таких городов, как Нью-Йорк, в Америке больше нет. Тот же Манхэттен – можно целый день гулять по нему пешком.

Высокие здания есть везде, но там они сосредоточены на маленьком участке. Все ярко, Таймс-сквер, туристы, шоу на Бродвее, Эмпайр-стэйт-билдинг. Поднялся туда – посмотрел на город. А через две улицы – «Мэдисон Сквер Гарден», где хоккей, баскетбол или какой-то концерт. Все вот это в одном месте редко где встретишь.

– Как сочно ты все описал.

– Нам дома бывает скучновато. И если у детей нет занятий, то мы стараемся проводить время там. Потому что всегда есть чем заняться, – сказал Гавриков.