Видео: Егор Дёмин чеканит футбольный мяч
20-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», продемонстрировал навыки чеканки футбольным мячом.
Сейчас российский игрок принимает участие в Летней лиге НБА перед стартом сезона-2025/2026. В последнем матче турнира, который был сыгран с «Хьюстон Рокетс» и завершился поражением коллектива из Нью-Йорка со счётом 83:100, россиянин провёл на площадке 31 минуту, записав на свой счёт — максимальные для команды 21 очко (5/16 трёхочковых), четыре подбора, три передачи, два перехвата, один блок-шот и четыре потери.
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