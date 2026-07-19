«Всем сердцем верю — я тоже талант». Таунс — о защите против Вембаньямы
Чемпион НБА Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс») рассказал о своём настрое на защиту против Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио Спёрс») в финале сезона-2025/2026, где его клуб обыграл техасцев 4-1.
«Он — талант поколения, следующая суперзвезда лиги. Но всем сердцем верю, что я тоже талант. Моё поколение ещё не ушло, так что я приберёг своё время, чтобы использовать весь этот опыт и тому подобное. Просто выходил и делал всё необходимое, чтобы наша команда победила. Если это был не данк или трёхочковый, я всё равно влиял на игру, особенно своей защитной интенсивностью, давая нам ту искру, которая была нужна, особенно в начале игры. В игре против него нужно приложить максимум своих усилий, и если мы хотим сделать что-то особенное, чего не было 53 года [чемпионства] в Нью-Йорке, знайте, мне пришлось поднять свою игру на другой уровень», — приводит слова Таунса Fadeaway World.
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