Агент Леброна: он может принять решение через 48 секунд

Рич Пол, являющийся агентом 41-летнего четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, заявил, что не знает, когда его подопечный решит, за какую команду будет играть в следующем сезоне.

«Мы не будем торопиться [вместе с Леброном в вопросе принятия решения]. Это его выбор, и когда он сделает выбор, то сделает. Мне звонили несколько человек [из некоторых команд НБА] и спрашивали: «Рич, есть ли что-нибудь ещё, что мы должны сделать? Что мы могли бы сделать?» А я им отвечал: «Нет. Нам не нужно, чтобы ты выходил за рамки дозволенного. Мы всё понимаем». Я не знаю, когда он сделает свой выбор, но это может произойти через 48 секунд или через 48 минут. Повторюсь, нельзя заставить человека знать то, чего он не знает», — приводит слова Пола портал ESPN.