Лучший снайпер Единой лиги ВТБ перешел во владивостокское «Динамо»

Лучший снайпер Единой лиги ВТБ сезона‑2022/23 Ньюмэн перешел во владивостокское «Динамо»
Американский баскетболист Малик Ньюмэн подписал контракт с владивостокским «Динамо», сообщает пресс‑служба команды Единой лиги ВТБ.
В прошлом сезоне Ньюмэн выступал за «Автодор», где в 20 матчах в среднем набирал 17 очков, делал 3,1 подбора и отдавал 2,4 передачи. В апреле саратовская команда в одностороннем порядке расторгла контракт с американцем, так как в организме Ньюмэна в результате медицинского освидетельствования было обнаружено запрещенное психоактивное вещество тетрагидроканнабиол.
— Мы получили игрока звездного статуса по меркам Единой лиги ВТБ. Я до сих пор не верю, что Малик согласился. Мы много разговаривали последнюю неделю, и между нами возник человеческий контакт. Мы одинаково смотрим на многие вещи — как в игре, так и в жизни. Думаю, Владивосток не видел игрока такого класса со времён Вилли Дина, а это было аж д20 лет назад. Мы дали друг другу обещания по ряду важных моментов, и я с нетерпением жду нашей совместной работы, — сказал главный тренер команды Эдуард Сандлер.
В сезоне‑2022/23 Ньюмэн стал лучшим снайпером Единой лиги ВТБ. В НБА Ньюмэн выступал за «Кливленд Кавальерс». В феврале 2020 года баскетболист дебютировал за команду в игре с «Лос‑Анджелес Клипперс», набрав первые очки в лиге.
Регулярный сезон Единой лиги ВТБ стартует 25 сентября.
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