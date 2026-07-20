Экс-баскетболист Мозгов оценил нынешнее положение «Химок»

Бывший игрок «Химок» Тимофей Мозгов поделился мнением о нынешнем положении команды. Экс-центровой признался, что ему приятно видеть, как клуб продолжает развиваться после непростого периода.

— Как дела у ваших «Химок»? Знаю, вы бывали на их матчах.

— Наши «Химки» держатся. В этом году они заняли второе место в Суперлиге. Помню, в середине сезона были, по-моему, на 10-м месте.

Мне тогда как раз звонил Витя Заряжко, я ему сказал: «Витя, всё. Вы сейчас проигрываете, я забираю тебя к себе в команду». Мы уже предварительно обо всём договорились, а через два месяца смотрю — они, блин, уже в финале. Говорю: «Ну что вы?» Мне, конечно, очень приятно, что, несмотря на все проблемы, баскетбол в Химках не бросили. Пусть он сейчас и не самый сильный в стране, однако он есть, над ним работают, за него переживают. И это мне нравится, — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Читайте большое интервью с Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».