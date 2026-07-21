Эксперт указал, в каком случае Демин может покинуть НБА

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов оценил перспективы защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в НБА. По мнению специалиста, россиянин способен закрепиться в лиге на долгие годы, а главным фактором риска могут стать только травмы.

— Через три года Дёмину будет 24-25 лет. Это возраст, когда либо ты уже твёрдый игрок ротации в НБА, либо ты уехал в Европу. Какой сценарий вам видится более реальным?

— Если всё будет развиваться так, как видит большинство аналитиков, он закрепится в НБА минимум на лет семь-восемь. Имея такой рост, понимание игры и бросок — всё в его руках. Но что не сильно контролируется порой — это здоровье. Единственное, что может выбить его из лиги, — травматичность. Лига не прощает проблем со здоровьем, если ты не Джоэл Эмбиид, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

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