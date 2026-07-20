Тимофей Мозгов предположил, в какой команде продолжит карьеру Леброн Джеймс
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов предположил, где ветеран Леброн Джеймс может продолжить карьеру. Россиянин назвал два клуба, за которые, по его мнению, может выступить форвард.
— В какой команде всё-таки ждёте?
— Думаю, в «Кливленде» или в «Майами», — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Сейчас Леброну 40 лет. Летом он покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» и находится в статусе свободного агента.
Читайте большое интервью с чемпионом НБА Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».
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